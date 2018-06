Los Angeles (AFP) An der kalifornischen Küste sterben nach Angaben von Wissenschaftlern immer mehr Seebären. In diesem Jahr seien bereits 80 Tiere der bedrohten Robbenart gestrandet, 42 von ihnen tot und alle anderen halb verhungert, erklärten die US-Behörden am Dienstag. Diese Zahl liege acht Mal höher als üblich. Die Nationale Ozean- und Atmosphärenverwaltung rief eine sogenannte ungewöhnliche Todesrate der Tiere aus, wodurch mehr Gelder freigegeben werden können.

