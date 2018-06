Kairo (AFP) Ein Gericht in Ägypten hat am Donnerstag 16 Islamisten wegen eines Anschlags auf Polizisten zum Tod verurteilt. Den Männern wird vorgeworfen worden, 25 Polizisten bei einem Raketenangriff im August 2013 auf der Sinai-Halbinsel getötet zu haben, wie ein Vertreter des Gerichts der Provinz Gizeh westlich von Kairo sagte. Die Dschihadisten waren deshalb bereits zum Tod oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden, doch hob der Kassationsgerichtshof des Landes das Urteil später auf und ordnete ein Berufungsverfahren an.

