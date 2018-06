Miami (AFP) Hurrikan Joaquín bedroht die Bahamas. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde bewegte sich der Sturm der Kategorie drei am Donnerstag auf die Inselkette zu, deren Spitze auf der Höhe von Südflorida liegt, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte. Der Sturm, der gegen Mittag (MESZ) etwa 35 Kilometer vor Samana Cays tobte, sollte noch am Donnerstag im Zentrum der Inseln auf Land treffen und dann in Richtung Nordwesten abdrehen. Es wurde erwartet, dass er weiter in Richtung der US-Ostküste ziehen würde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.