Peking (AFP) Mehr als ein Jahr nach dem Gammelfleischskandal in China haben die Behörden Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Shanghai erklärte am Mittwochabend, sie habe zehn Verdächtige in Zusammenhang mit dem Skandal im Visier. Sie hätten Verbindungen zum US-Lebensmittelhersteller OSI, und zwar in Niederlassungen in Shanghai und in der Provinz Hebei. Die Verdächtigen müssten Fragen zu Herstellung und Verkauf minderwertiger Ware beantworten.

