Kabul (AFP) Sondereinheiten der afghanischen Armee sind am Donnerstag bis ins Zentrum von Kundus vorgestoßen und haben mit der Vertreibung der Taliban aus der nördlichen Provinzhauptstadt begonnen. "Die Sicherheitskräfte haben die Innenstadt unter Kontrolle", sagte der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Sedik Sedikki, der Nachrichtenagentur AFP. Die "Aufräumoperation" werde aber noch Zeit in Anspruch nehmen, da sichTaliban-Kämpfer teils noch in Häusern verschanzt hielten.

