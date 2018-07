Leverkusen (AFP) Der Chemiekonzern Bayer hat den Börsengang seiner Kunststoffsparte Covestro um einige Tage verschoben und den Ausgabepreis für die Aktien gesenkt. Der eigentlich für Freitag geplante Börsengang werde nun am kommenden Dienstag stattfinden, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung an die Börse. Gleichzeitig seien die angestrebten Bruttoeinnahmen und die Preisspanne für die Ausgabe der Covestro-Aktien "an das derzeit eingetrübte und volatile Kapitalmarktumfeld angepasst" worden, erklärten Bayer und Covestro.

