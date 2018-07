Berlin (AFP) Soldaten der Bundeswehr sind am Donnerstag erneut in die umkämpfte nordafghanische Stadt Kundus geflogen, um sich dort mit den afghanischen Sicherheitskräften und den Nato-Partnern über den Kampf gegen die Taliban abzustimmen. Nach Angaben eines Sprechers des Einsatzführungskommandos in Potsdam flogen insgesamt 34 Soldaten mit Hubschraubern vom Stützpunkt Masar-i-Scharif nach Kundus. Es habe sich um elf Soldaten sowie 23 Besatzungsmitglieder der drei Hubschrauber gehandelt. Alle Bundeswehrsoldaten seien inzwischen nach Masar-i-Scharif zurückgekehrt. Über den neuen Einsatz berichtete zuerst der Berliner "Tagesspiegel" vorab aus seiner Freitagsausgabe.

