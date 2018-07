Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) plant einen Fahrradweg zwischen Bonn und Berlin zum Thema Wiedervereinigung. Der 1100 Kilometer lange "Radweg Deutsche Einheit" soll von Nordrhein-Westfalen durch Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg nach Berlin führen, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. Die Strecke will das Ministerium demnach gemeinsam mit den Ländern bauen. Dobrindt wollte die Pläne am Donnerstag vorstellen - kurz vor dem 25. Jahrestag der Deutschen Einheit, der am Samstag begangen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.