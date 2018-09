Berlin (AFP) Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat eine Expertenkommission zum Pflegepersonal in Krankenhäusern eingesetzt. Die Kommission soll bis spätestens Ende 2017 prüfen, ob der allgemeine Pflegebedarf und speziell der erhöhte Pflegeaufwand für demenzkranke und behinderte Patienten im Vergütungssystem der Kliniken ausreichend berücksichtigt wird, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Ziel sei es, die Pflege am Krankenbett zu stärken. Eine angemessene Ausstattung mit Pflegepersonal sei sowohl für eine gute Versorgung der Patienten "als auch für die Arbeitssituation der Beschäftigten im Krankenhaus unabdingbar", erklärte Gröhe.

