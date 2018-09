Düsseldorf (AFP) Viele jugendliche Smartphone-Nutzer leiden unter Kommunikationsstress und Gruppenzwang. Das zeigt eine am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichte Studie der Universität Mannheim, die im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) erstellt wurde. Jeder vierte 8- bis 14-Jährige empfindet die ständige Kommunikation per Smartphone demnach als Stress. Dennoch können viele nicht vom Handy lassen - auch aus Angst, etwas zu verpassen und ausgeschlossen zu werden.

