Bonn (AFP) Die katholischen Bistümer wollen Frauen stärker in Führungspositionen bringen. Dafür starte in elf Bistümern ein Mentoring-Programm für weibliche Nachwuchskräfte auf Führungspositionen, teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mit. Beteiligt sind demnach die Bistümer Aachen, Bamberg, Essen, Hamburg, Hildesheim, Köln, Limburg, München und Freising, Münster und Trier.

