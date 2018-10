Kassel (AFP) Die gesetzlichen Krankenkassen müssen keine Silikonprothese für ein einzelnes Endglied des Zeigefingers bezahlen. Die Funktionsbeeinträchtigung sei gering und könne durch die Prothese ohnehin nicht ersetzt werden, heißt es in einem am Donnerstag bekanntgegebenen Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel. Für die Ästhetik wiederum seien die Krankenkassen nicht zuständig. (Az.: B 3 KR 14/14 R)

