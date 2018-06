Jerusalem (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einem Interview mit der meistverkauften israelischen Zeitung die große deutsche Aufnahmebereitschaft für muslimische Flüchtlinge verteidigt. "In Deutschland sehen wir in diesen Flüchtlingen in allererster Linie Menschen, die den Schrecken des syrischen Bürgerkriegs entkommen sind", sagte Merkel der "Jediot Aharonot". Die Zeitung wird das Interview am Freitag im vollen Wortlaut veröffentlichen, druckte am Donnerstag aber bereits einen Auszug.

