Berlin (AFP) Das Online-Anzeigenportal Scout24 geht an die Börse. Rund 38.640.000 Aktien wurden am Frankfurter Handelsplatz platziert, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin erklärte. Insgesamt ist der Börsengang damit knapp 1,16 Milliarden Euro schwer. Der erste Kurs am Donnerstagmorgen lag mit 30,75 Euro knapp über dem Ausgabepreis. Scout24 betreibt die Online-Portale ImmobilienScout24 und AutoScout24.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.