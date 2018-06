New York (AFP) Washington und Moskau haben angesichts der russischen Luftangriffe in Syrien bereits für Donnerstag direkte Gespräche vereinbart. Laut einem Vertreter des US-Verteidigungsministeriums war für den späten Nachmittag (MESZ) eine Videokonferenz zwischen ranghohen Pentagonvertretern und ihren russischen Kollegen geplant. Russland machte erstmals genaue Angaben zu seiner Militärpräsenz in Syrien und erklärte sich bereit, auf Anforderung Bagdads auch im Irak einzugreifen.

