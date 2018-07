Stockholm (AFP) Zum Ausgleich für möglicherweise zu Unrecht erlassene Steuern prüft die schwedische Regierung Nachzahlungsforderungen an den Volkswagen-Konzern. "Falls sich herausstellt, dass die Emissionen höher waren als behauptet, kann es sein, dass einige Autos zu niedrig besteuert wurden", sagte die schwedische Finanzministerin Magdalena Andersson am Donnerstag dem staatlichen Radiosender SR. Die Regierung habe Klarstellungen von Volkswagen erbeten, "um ausrechnen zu können, in welchem Ausmaß der schwedische Staat geschädigt worden sein könnte".

