Berlin (AFP) Sozialverbände und Gewerkschaften fordern eine weitere Angleichung der Mütterrenten in Ost und West. Die Ungleichbehandlung bei den Kindererziehungszeiten müsse beendet werden, erklärte der Sozialverband Deutschland (SoVD) am Donnerstag in Berlin. Zudem dürften Mütter, die ihre Kinder vor 1992 geboren haben, bei der Rente nicht benachteiligt werden. Der SoVD, die Volkssolidarität, der Deutsche Frauenrat und Gewerkschaften starten dazu am Samstag eine bundesweite Unterschriftenaktion unter dem Motto "Ihre Unterschrift für eine gerechte Mütterrente".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.