New York (AFP) Trotz des Skandals um die Manipulation von Abgaswerten bei Volkswagen hat der Auto-Hersteller im September in den USA ein Plus beim Verkauf von VW-Modellen registriert. Insgesamt seien im September 26.141 Fahrzeuge in den USA verkauft worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das sei ein Plus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, als 25.996 VW-Modelle verkauft wurden. Der Branchendienst Edmunds.com hatte mit einem Rückgang um zwei Prozent gerechnet.

