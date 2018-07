Mainz (SID) - Die 1:2-Niederlage des VfL Wolfsburg bei Manchester United in der Champions League hat dem ZDF den Tagessieg beschert. 6,44 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend die Live-Übertragung aus Manchester. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem guten Marktanteil von 22,4 Prozent. Trotzdem kam die Partie nicht an den Königsklassen-Auftakt von Bayern München vor zwei Wochen heran. Damals schalteten 8,15 Millionen Zuschauer ein.

Ab 22.45 Uhr sank die Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City (1:2) auf 4,43 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 21,5). Insgesamt dominierte das ZDF mit der Übertragung der Königsklasse weitestgehend den TV-Mittwoch. Auch die Zusammenfassungen der weiteren Spiele knackten allesamt die Drei-Millionen-Zuschauer-Grenze.