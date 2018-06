London (SID) - Der englische Fußball-Nationaltrainer Roy Hodgson hat zwei Debütanten für die sportlich bedeutungslosen EM-Qualifikationsspiele des bereits für die Endrunde 2016 in Frankreich qualifizierten Ex-Weltmeisters nominiert.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Dele Alli (Tottenham Hotspur) und der vier Jahre ältere Angreifer Danny Ings (FC Liverpool) stehen in den Spielen gegen Estland (9. Oktober) und in Litauen (12. Oktober) erstmals im 24-köpfigen Aufgebot der Three Lions.

Keine Berücksichtigung fand dagegen Ings Vereinskollege Daniel Sturridge, der nach einem halben Jahr Pause von einer Hüftverletzung genesen ist.