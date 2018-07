Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss im Punktspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eventuell auf Eduardo Vargas und Sebastian Rudy verzichten. Den Chilenen Vargas plagt eine Blessur am Fuß, Nationalspieler Rudy laboriert an Oberschenkelproblemen.

Trotz der Verletzungssorgen blickt Trainer Markus Gisdol auf eine "entspannte" Trainingswoche zurück. "Ein Sieg macht sich immer bemerkbar", sagte Gisdol, der am vergangenen Wochenende mit dem 3:1 beim FC Augsburg den ersten Pflichtspiel-Erfolg der Saison gefeiert hatte.

Auch gegen den VfB sind die Kraichgauer guten Mutes, wieder Zähler zu verbuchen. "Wir haben gegen Stuttgart fast immer gut ausgesehen und gute Ergebnisse erzielt", so Gisdol.