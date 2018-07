London (AFP) Der frühere Finanzminister von Großbritanniens Eiserner Lady Margaret Thatcher, Nigel Lawson, hat sich an die Spitze einer EU-Austrittsbewegung innerhalb der konservativen Tories gesetzt. Als Kopf der Gruppe "Konservative für Großbritannien" werde er bei den Bürgern des Vereinigten Königreichs für ein Ausscheiden aus der Europäischen Union werben, "sofern es keine wirkliche Reform gibt", schrieb Lawson in der Tageszeitung "The Times" vom Donnerstag. Die Pläne des ebenfalls konservativen Regierungschefs David Cameron, solche Reformen in Brüssel zu bewirken, seien jedoch weitgehend unrealistisch.

