Paris (AFP) Der Irak hat sich offen für mögliche russische Luftangriffe im Land gezeigt. Solche Angriffe im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) seien "eine Möglichkeit", sagte der irakische Regierungschef Haider al-Abadi dem französischen Sender France 24 in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview. "Wenn wir das Angebot bekommen, werden wir darüber nachdenken." Es liege aber noch kein solcher Vorschlag aus Moskau vor.

