Belgrad (AFP) Die Witwe des ehemaligen jugoslawischen und serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic, Mirjana Markovic, hat am Donnerstag ihre Memoiren veröffentlicht. In dem 900 Seiten und zwei Bände zählenden Werk beschreibt sie ihren verstorbenen Mann als die "wichtigste Persönlichkeit" zum Ende des 20. Jahrhunderts. Der vom UN-Tribunal in Den Haag wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermordes angeklagte Milosevic war 2006 tot in seiner Zelle im Gefängnis des Tribunals aufgefunden worden.

