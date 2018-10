Moskau (dpa) - Nach ersten russischen Luftangriffen auf Ziele in Syrien wollen Russland und die USA Gespräche über das weitere Vorgehen führen. Die Verhandlungen könnten heute beginnen, hieß es nach einem Treffen der Außenminister John Kerry und Sergej Lawrow in New York. Lawrow kündigte an, dass sein Land die Luftangriffe fortsetzen werde. Er wies Vorwürfe zurück, die Attacken hätten gemäßigten Rebellen gegolten. Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte Satellitenbilder. Darauf sollen auch getroffene Kommandostellen der Terrormiliz IS zu sehen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.