New York (dpa) - "Titanic"-Star Kate Winslet hebt ihren Oscar im Badezimmer auf - als Service für ihre Gäste. "Jeder kann ihn dann heimlich in die Hand nehmen und sagen "Ich danke meinem Sohn und meinem Vater"", sagte die Schauspielerin, die am Montag 40 wird, dem "Wall Street Journal".

Solch eine heimliche Dankesrede vor dem fremden Badezimmerspiegel machen offenbar einige: "Man kann es immer gleich sehen: Das sind die, die nach dem Spülen ein bisschen länger bleiben und dann mit leicht geröteten Wangen rauskommen. Es ist köstlich." Winslet hatte 2009 den Oscar für ihre Rolle in "Der Vorleser" bekommen.