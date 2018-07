Mexiko-Stadt (AFP) Mexiko hat überraschend 13 mutmaßliche Drogenhändler an die USA ausgeliefert, darunter das hochrangige Drogenkartellmitglied Edgar Valdez Villareal, genannt "La Barbie". Die Auslieferungen seien auf Antrag verschiedener US-Gerichte erfolgt, teilte der Leiter der Abteilung für Kriminalermittlungen im mexikanischen Justizministerium, Tomás Zerón, am Mittwoch in Mexiko-Stadt mit. Dazu gehöre auch der vor fünf Jahren festgenommene Valdez Villareal, dem Mitgliedschaft im Drogenkartell Betrán-Leyva angelastet wird. Er soll im US-Bundesstaat Louisiana wegen des Handels mit Kokain und Marihuana und wegen Geldwäsche angeklagt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.