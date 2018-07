Warschau (AFP) Ein Auto, ein Laptop, ein Tablet - solche Preise winken in Polen dem braven Steuerzahler. Das Finanzministerium startete am Donnerstag die "Quittungslotterie", um die Einkünfte aus der Mehrwertsteuer zu erhöhen. Jeder, der im Wert von mindestens zehn Zloty (2,35 Euro) einkauft und seine Quittung einreicht, kann an der Verlosung teilnehmen. In Polen beträgt die Mehrwertsteuer 23 Prozent. Experten schätzen, dass dem Staat durch Umsatzsteuerbetrug jährlich 40 Milliarden Zloty an Einnahmen entgehen.

