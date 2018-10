Teheran (AFP) Nach der tödlichen Massenpanik bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien hat sich die Zahl der getöteten iranischen Pilger nach offiziellen Angaben fast verdoppelt. Wie das iranische Hadsch-Organisationskomitee am Donnerstag in Teheran bekannt gab, kamen in dem Gedränge vor einer Woche nach jüngsten Erkenntnissen 464 Iraner ums Leben. Zuvor war von 241 iranischen Todesopfern die Rede gewesen. Insgesamt starben 769 Pilger, mehr als 930 weitere wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.