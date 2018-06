Madrid (AFP) In einer Lieferung Bananenpüree aus dem mittelamerikanischen Costa Rica haben die spanischen Behörden 300 Kilogramm Kokain im Wert von rund zehn Millionen Euro entdeckt. Wie die Zollbehörden am Donnerstag mitteilten, wurden die Drogen bereits am Montag in der Hafenstadt Valencia beschlagnahmt. Demnach handelte es sich um 300 Einheiten gepressten Kokains.

