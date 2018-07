Berlin (SID) - Der Special Olympics Deutschland e.V. erhält im kommenden Jahr erheblich mehr finanzielle Unterstützung. Am Donnerstag beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages die Erhöhung der Fördersumme für die Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung um 200.000 auf 280.000 Euro.

"Trotz der beeindruckenden Erfolge der deutschen Athleten haben die Special Olympics World Games in Los Angeles im Sommer 2015 gezeigt, dass es dem Verband an ausreichenden Mitteln fehlt, um im internationalen Wettbewerb auch in Zukunft mithalten zu können", sagte der sportpolitische Sprecher Eberhard Gienger (CDU/CSU).