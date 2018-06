Ankara (AFP) Bei einem schweren Busunfall in der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Donnerstag mindestens elf Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Nach Medienberichten erfasste der Bus eine Gruppe Menschen, die an einer Haltestelle im Stadtteil Dikimevi wartete. Unglücksursache sei offenbar Bremsversagen, berichteten die Fernsehsender CNN-Türk und NTV.

