Istanbul (AFP) Eine Gruppe von Schlägern hat im türkischen Istanbul am Donnerstag den bekannten regierungskritischen Journalisten Ahmet Hakan verprügelt und verletzt. Hakan, der für die Tageszeitung "Hürriyet" und den Fernsehsender CNN Türk arbeitet, sei nach einer Sendung kurz nach Mitternacht in seinem Privatwagen bei seinem Haus im Stadtteil Nisantasi angekommen, als vier Männer angegriffen hätten, berichtete "Hürriyet". Der Journalist war demnach in Begleitung eines Fahrers und eines Leibwächters.

