Braunschweig (AFP) Anders als von der Staatsanwaltschaft Braunschweig zunächst erklärt gibt es doch kein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn. Die erste Mitteilung vom Montag sei "falsch ausgedrückt" gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Braunschweig. Noch gebe es keine konkreten Beschuldigten in der VW-Affäre. Die Staatsanwaltschaft erklärte zudem, sie bedaure "Irritationen" im Zusammenhang mit der VW-Affäre.

