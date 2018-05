Los Angeles (AFP) Der Todesschütze der Hochschule im US-Bundesstaat Oregon ist tot. Bezirks-Sheriff John Hanlin sagte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, Polizisten hätten ihn in einem der Räume der Hochschule in Roseburg geortet und dann "neutralisiert". Zuvor hatte der Mann bis zu zehn Menschen an Umpqua Community College getötet und mindestens 20 weitere Menschen verletzt.

