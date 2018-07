New York (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat verstärkte Bemühungen des Nahost-Quartetts um einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern angekündigt. Wenn das Quartett aus UNO, EU, USA und Russland nicht handele, könne dies "eine wichtige Quelle für Radikalismus nicht nur in der Region, sondern weltweit" werden, sagte Mogherini am Mittwoch nach einem Treffen des Nahost-Quartetts in New York. Das Quartett erklärte, dass die derzeitigen Entwicklungen im Nahen Osten eine Zwei-Staaten-Lösung "auf gefährliche Weise gefährden".

