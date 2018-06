Genf (AFP) Der UN-Menschenrechtsrat hat am Donnerstag zur Aufnahme internationaler Justizexperten in die Untersuchungsgremien zu Verbrechen während des Bürgerkriegs in Sri Lanka aufgerufen. Das Gremium beschloss in Genf eine Resolution, die als ein Kompromiss mit der Regierung von Sri Lanka gilt, das ursprünglich jegliche Beteiligung von Juristen aus dem Ausland abgelehnt hatte. Nun wurde die Forderung nach internationaler Beteiligung in der Resolution abgemildert, doch wird ein solcher Mechanismus darin explizit erwähnt. Die genaue Zusammensetzung eines solchen Tribunals in Sri Lanka ist allerdings weiter unklar.

