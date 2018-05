Genf (AFP) Die Vereinten Nationen rechnen für das laufende Jahr mit bis zu 700.000 Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. Die Zahl für das kommende Jahr sei zwar "schwer vorauszusagen", dürfte aber "ähnlich" hoch sein, hieß es in einem am Donnerstag im schweizerischen Genf veröffentlichten Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. In dem Papier forderte das Hilfswerk zugleich mehr Finanzmittel zur Bewältigung der Krise.

