Washington (AFP) Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump will im Fall seiner Wahl zum Präsidenten alle syrischen Flüchtlinge in das Bürgerkriegsland zurückschicken. "Wenn ich gewinne, werden diese 200.000 Leute zurückgehen", sagte Trump am Mittwoch im Fernsehsender CNN. Die USA könnten nicht 200.000 Menschen aufnehmen, bei denen es sich um Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) handeln könne. "Wir haben keine Ahnung, wer sie sind", sagte Trump. Wenn sie wegen der "Schwäche" von Präsident Barack Obama ins Land gelassen würden, werde er sie wieder zurückschicken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.