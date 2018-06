Washington (AFP) Wegen Zweifeln an dem zu verwendenden Gift hat die Gouverneurin des US-Bundesstaates Oklahoma, Mary Fallin, die Hinrichtung des Todeskandidaten Richard Glossip in letzter Minute verschoben. Weil der Staat noch Zeit zur Klärung von Fragen zu der Verwendung von Kaliumacetat benötige, sei die Hinrichtung auf den 6. November verschoben worden, teilte die Republikanerin am Mittwoch mit. Es müsse sichergestellt werden, dass dieses Mittel vollständig den Vorgaben der US-Bundesgerichte entspreche. Eigentlich hatte Glossip am Mittwochnachmittag (Ortszeit) hingerichtet werden sollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.