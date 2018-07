San Francisco (AFP) Die beiden US-IT-Riesen Microsoft und Google haben einen umfangreichen Patentstreit gütlich beigelegt. "Die Unternehmen beenden alle laufenden Rechtsstreitigkeiten zu Patentrechtsverstößen", teilten sie am Mittwoch (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Betroffen seien unter anderem Fälle um Motorola Mobility. Google hatte die Handymarke vergangenes Jahr an den chinesischen Computerhersteller Lenovo verkauft, deren Patente allerdings behalten. Details der Einigung zwischen Microsoft und Google wurden nicht öffentlich gemacht.

