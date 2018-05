Washington (AFP) In der Affäre um die Nutzung einer privaten E-Mail-Adresse durch die Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat das US-Außenministerium weitere E-Mails für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf einer Webseite des Ministeriums wurden am Mittwoch 6300 Seiten von E-Mails veröffentlicht, welche die frühere Außenministerin in den Jahren 2010 verfasste oder erhielt. Vertrauliche Informationen wurden geschwärzt. Mit den 3849 Dokumenten, die oft nur aus einem oder zwei Sätzen bestehen, veröffentlichte das US-Außenministerium nun insgesamt 37 Prozent der E-Mails von Clintons privatem Account.

