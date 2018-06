Washington (AFP) Im Osten Afghanistans sind beim Absturz eines Militärflugzeugs elf Menschen getötet worden, darunter sechs US-Soldaten. Die Transportmaschine vom Typ C-130 verunglückte nach Angaben eines US-Militärvertreters in der Nacht zum Freitag in Dschalalabad. Die Crew und alle Passagiere an Bord seien getötet worden, hieß es.

