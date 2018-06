Köln (SID) - Die Basketballer von Bayern München sind auch ohne ihren gesperrten Chefcoach Svetislav Pesic mit einem Kantersieg in die neue Saison gestartet. Der deutsche Vizemeister ließ Pokalsieger EWE Baskets Oldenburg beim 82:56 (44:22) keine Chance. Im zweiten Spiel am Freitagabend gelang den Frankfurt Skyliners ein 67:59 (39:28)-Erfolg bei den Eisbären Bremerhaven.

Im Saison-Eröffnungsspiel am Donnerstagabend war Alba Berlin mit dem 75:54 gegen ratiopharm Ulm ein Traumstart in die 50. Bundesliga-Saison geglückt.

Dies gelang auch den Bayern, obwohl sie auf Svetislav Pesic verzichten mussten. Der Coach der deutschen Europameistermannschaft von 1993 war wegen eines "Verstoßes gegen die Sportdisziplin gegenüber BBL-Mitarbeitern" mit einer Sperre von einem Pflichtspiel belegt worden und durfte die Halle nicht einmal betreten.

Pesic hatte sich im fünften Meisterschaftsfinale gegen die Brose Baskets Bamberg "wiederholt unsportlich" verhalten. An seiner Stelle führten die Assistenten Emir Mutapcic und Philipp Köchling Regie und vertraten ihren Chef würdig. Die Münchner zogen von Beginn an unaufhaltsam davon und hatten in Kelvin Rivers (21) und Nihad Djedovic (18) ihre besten Werfer. Bei den enttäuschenden Gästen kam Nemanja Aleksandrov als Bester auf 13 Zähler.

In Bremerhaven hatten die Frankfurter die Partie lange sicher im Griff, gerieten aber im Schlussviertel noch einmal ins Wanken. Jerry Smith war mit 13 Punkten bester Schütze der Skyliners, bei den Gastgebern kam Aaron Doornekamp aus 16 Punkte.