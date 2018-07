Herzogenaurach (AFP) Der Automobilzulieferer Schaeffler hat seinen für Montag geplanten Börsengang vorerst verschoben. Nachdem in den vergangenen Tagen intensive Gesprächen mit Investoren geführt worden seien, werde Schaeffler nun am Montag die Preisspanne, den Zeitplan und weitere Informationen über den geplanten Börsengang bekanntgeben, teilte das Unternehmen am Freitag im fränkischen Herzogenaurach mit. Die Schaeffler AG bekräftige aber ihre Absicht, an die Börse zu gehen, heißt es in der knappen Mitteilung.

