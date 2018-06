Berlin (AFP) 25 Jahre nach der Wiedervereinigung sind westdeutsche Manager einem Bericht zufolge in den Dax-Konzernen weitgehend unter sich. Wie die Zeitung "Die Welt" am Freitag unter Berufung auf eine Analyse der Beratungsgesellschaft Kienbaum berichtete, haben nur drei der 188 Vorstände der Konzerne ihr Berufsleben in der ehemaligen DDR begonnen. Damit beträgt die Quote westdeutscher Manager in den Dax-Konzernen 98 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.