Berlin (AFP) Die Vorsitzende der FDP-Fraktion in Hamburg, Katja Suding, hat das von der Hamburger Bürgerschaft beschlossene Gesetz zur Beschlagnahme von leer stehenden Gewerbeimmobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen scharf kritisiert. Damit werde eine rote Linie überschritten, sagte Suding am Freitag im Deutschlandradio Kultur. "Das ist ein ganz harter Eingriff in unsere Grundrechte – nämlich das Grundrecht auf Eigentum."

