Wiesbaden (AFP) Die deutschen Sicherheitsbehörden haben bislang keine konkreten Erkenntnisse darüber, dass sich unter den nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge Extremisten mit Anschlagsplänen aufhalten. Bisher habe sich die Sorge nicht bewahrheitet, dass Menschen mit einem "Kampfauftrag" gekommen wären, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Freitag nach einem Gespräch mit Vertretern der Behörden beim Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden. Es gebe immer wieder entsprechende Hinweise von Nachrichtendiensten, denen in jedem Fall nachgegangen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.