Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am kommenden Freitag nach Großbritannien, um mit dem britischen Premierminister David Cameron zusammenzukommen. Bei dem Treffen auf Camerons offiziellem Landsitz in Chequers solle über bilaterale, europapolitische und internationale Themen beraten werden, teilte ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin mit. Zentrale Themen dürften die Flüchtlingskrise und die Lage in Syrien sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.