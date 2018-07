Berlin (AFP) Aus der SPD kommt scharfe Kritik an Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Dessen aktuelle Äußerungen "sind leider geeignet, die Stimmung gegen Asylsuchende anzuheizen", erklärte der Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für Asyl und Flüchtlinge, Lars Castellucci, am Freitag in Berlin. Er forderte den Innenminister auf, "nicht Nebelkerzen zu werfen, sondern das Management entschlossener zu verbessern.

